Tarihi Carfi Köşkü kültür evi oluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Agora alanının parçası Carfi Köşkü için restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışması yürütüyor. Çalışmalar 2021’de tamamlanacak ve köşk ‘Carfi Bilgi ve Kültür Evi’ adıyla hizmete alınacak. Tek katlı yapısında sergi atölyeleri ve eğitim salonu; iki katlı konut yapısında da seminer salonları, sergi alanı, konferans salonu ve idari ofisler yer alacak.