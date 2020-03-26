Tarihi Çarşı yalnız kaldı

Dünyanın en büyük açık hava çarşılarından biri olan Kemeraltı, koronanın ekonomik etkileriyle mücadele ediyor. Kemeraltı Hayat Platformu komisyon sözcüsü Berna Can, Kemeraltı Çarşısı kaderine terkedilmiş durumda, esnaf ve sorunları kimsenin umrunda değil!” dedi. Ekonomik destek paketinin yetersiz olduğunu ifade eden Can, şöyle konuştu:

‘Paydaşlar birlik olmalı’

“Esnaf; kira, sigorta, vergi ve personel giderleri gibi ödemelerle baş başa bırakılıyor. Satış yapamayan esnafın bu giderlerini nasıl ödeyeceği sorusu kimsenin aklına gelmiyor. Dükkânların mülkiyetlerinin yarıya yakını vakıflara ait ve herhangi bir erteleme ya da indirim yapmayacağını, bunun tamamen hükümetin inisiyatifinde olduğunu öğrendik. Kentin ileri gelenleri, odalar, dernekler ve STK’lar birlik olup başta hükümete sonrasında mülk sahiplerine çağrıda bulunmalı.”