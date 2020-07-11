11.07.2020 - 00:03 |
Tarihi Çarşı’ya turuncu işletme
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hijyen ve sağlık standartlarını yerine getiren işletmelere verdiği Turuncu Çember sertifikası tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda da yaygınlaşıyor.
Havra Sokağı’nda Meşhur Peynircilik-Edip Tepeli ve Oğulları ile Altan Manisalı-Manisalı Gıda Sanayi, tarihi Abacıoğlu Han’da Ayşa Boşnak Börekçisi ve Ev Yemekleri, Yolo Art Lounge ile Kemeraltı Mutfağı, tarihi esnaf lokantalarından Billur Et Lokantası ve L’agora Old Town Hotel İzmir başta olmak üzere çarşıda pek çok mekân Turuncu Çember’in sahibi oldu. Ayrıca Foça’daki Karacam Otel ile Mark Warner Phokaia Beach Resort da sertifikaya layık görüldü.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.