Tarihi Çarşı’ya turuncu işletme

Havra Sokağı’nda Meşhur Peynircilik-Edip Tepeli ve Oğulları ile Altan Manisalı-Manisalı Gıda Sanayi, tarihi Abacıoğlu Han’da Ayşa Boşnak Börekçisi ve Ev Yemekleri, Yolo Art Lounge ile Kemeraltı Mutfağı, tarihi esnaf lokantalarından Billur Et Lokantası ve L’agora Old Town Hotel İzmir başta olmak üzere çarşıda pek çok mekân Turuncu Çember’in sahibi oldu. Ayrıca Foça’daki Karacam Otel ile Mark Warner Phokaia Beach Resort da sertifikaya layık görüldü.