17.02.2020 - 00:02 |
Tarihi çınar ağacı bölgeyi kalkındırıyor
Marmaris’e 27 kilometre mesafedeki sık ormanlarla kaplı, dağlık alana kurulu 623 nüfuslu kırsal Bayır Mahallesi’nde, yörenin simgesi haline gelen 1905 yaşındaki dev çınar ağacı, yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçiler, çınar ağacı çevresinde birkaç kez dolaşarak dilek tutuyor. Çevredeki dükkanlardan yöre halkının yetiştirdiği meyve, kuru gıda, bal ve çeşitli şifalı otlar satın alıyor. - ALİ GÜNDOĞAN DHA
Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.