Tarihi geçide modern yüz

Menemen Belediyesi, Kasımpaşa Mahallesi’ni ilçe merkezine bağlayan üst geçidin yerine daha modern yeni bir üst geçit inşa etti. Çağın şartlarına uygun olarak yapılan üst geçit törenle hizmete alındı. Törende konuşan Başkan Serdar Aksoy, “Bizler yıkık bir belediyeden, iş yapan bir belediyeye geçiş yaptık. Menemen Belediyesi o kadar güçlü bir belediyedir ki, bir anka kuşu gibi kendi küllerinden yeniden doğmasını bildi. Biz iş yapmakla yükümlüyüz. Bu yüzden seçildik ve iş yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Yıldırım’a teşekkür

1970’li yıllarda İhsan Alyanak döneminde Konak Meydanı’nda yapılmış olan üst geçidin o dönem bir adres noktası ve sevgililerin buluşma mekanı olduğuna değinen Başkan Aksoy, 1992 yılında dönemin Başkanı Kadir Yıldırım tarafından Menemen’e getirilen üst geçidin iki mahalleyi birbirine bağlamak açısından önemli olduğunu ifade etti, Yıldırım’a teşekkür etti. Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Özuslu da, “Bu zor günlerde başkanlarımız kimsesizlerin kimsesi oldu” diye konuştu.