Tarihi Güzelhisar’a modern dokunuşlar

Aliağa Belediyesi, tarihi Güzelhisar Mahallesi’nde temizlik, onarım ve yenileme çalışmaları başlattı. Mahallenin dört bir yanında çalışan ekipler, çevre düzenlemesi başta olmak üzere ağaç budama, ot biçme, yol açma, oyun parkı bakımı, kanal temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Mahalle Muhtarı Şehavet Kandemir, “Mahallemizin çehresi değişiyor” dedi.