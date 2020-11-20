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    HaberlerEge Haberleri Tarihi Güzelhisar’a modern dokunuşlar
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    20.11.2020 - 07:00 |

    Tarihi Güzelhisar’a modern dokunuşlar

    Aliağa Belediyesi, tarihi Güzelhisar Mahallesi’nde temizlik, onarım ve yenileme çalışmaları başlattı.

    Tarihi Güzelhisar’a modern dokunuşlar

    Aliağa Belediyesi, tarihi Güzelhisar Mahallesi’nde temizlik, onarım ve yenileme çalışmaları başlattı. Mahallenin dört bir yanında çalışan ekipler, çevre düzenlemesi başta olmak üzere ağaç budama, ot biçme, yol açma, oyun parkı bakımı, kanal temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Mahalle Muhtarı Şehavet Kandemir, “Mahallemizin çehresi değişiyor” dedi.

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