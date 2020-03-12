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    HaberlerEge Haberleri Tarihi halılar yeniden canlanıyor
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    12.03.2020 - 00:03 |

    Tarihi halılar yeniden canlanıyor

    Tarihi halılar yeniden canlanıyor

    Bergama’da açılan halıcılık kursunda Kız Bergama ve Yağcıbedir halısı yeniden hayat bulacak. Bergama Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilecek İŞKUR destekli Halı Dokuma Kursu’nun açılışında tezgah başına geçip ilk ilmeği atan Başkan Hakan Koştu, “Dünyaca ünlü olmasına rağmen, ilçemizde dokuması her geçen gün azalan halılarımızın üretimi bu kursumuzla yeniden artacak. Kursa devam edecek olan kadınlar hem meslek öğrenecekler hem de günlük yevmiye alarak aile ekonomisine katkıda bulunacaklar. Bir yandan da açacağımız bu ve benzeri kurslarla, ilçemize gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin önüne satın alabilecekleri Bergama’ya özgü hediyelik eşyalar üretmek istiyoruz” dedi.

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