21.03.2020 - 00:05 |
Tarihi Kale’de de temizlik yapıldı
Marmaris Belediyesi, tüm dünyayı sarsan koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Sokakları yıkayan; resmi kurumlar, umumi tuvaletler, ATM’ler gibi çok sayıda insanın kullandığı alanları ilaçlayan belediye ekipleri ilçenin tarihi ve turistik bölgesi olan Tarihi Kale sokaklarını da yıkadı. Ayrıca ilaçlama işlemi de yapıldı.
Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.