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    HaberlerEge Haberleri Tarihi Kale’de de temizlik yapıldı
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    21.03.2020 - 00:05 |

    Tarihi Kale’de de temizlik yapıldı

    Marmaris Belediyesi, tüm dünyayı sarsan koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

    Tarihi Kale’de de temizlik yapıldı

    Sokakları yıkayan; resmi kurumlar, umumi tuvaletler, ATM’ler gibi çok sayıda insanın kullandığı alanları ilaçlayan belediye ekipleri ilçenin tarihi ve turistik bölgesi olan Tarihi Kale sokaklarını da yıkadı. Ayrıca ilaçlama işlemi de yapıldı.

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