Tarihi Kale’de de temizlik yapıldı

Sokakları yıkayan; resmi kurumlar, umumi tuvaletler, ATM’ler gibi çok sayıda insanın kullandığı alanları ilaçlayan belediye ekipleri ilçenin tarihi ve turistik bölgesi olan Tarihi Kale sokaklarını da yıkadı. Ayrıca ilaçlama işlemi de yapıldı.