02.02.2021 - 00:03 |
‘Tarihi koruyalım’
Manisa’nın Ahmetli ilçesinde M.Ö. 6. ve 7. yüzyıla tarihlenen Bintepeler Lidya Tümülüsleri’nden ikisinin iş makinasıyla tahrip edilmesinin ardından Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ndeki alanın korunması için çalışmalar hız kazandı.
Tümülüslerde define arama amaçlı kaçak kazılara karşı jandarma ekipleri devriye sayısını sıklaştırdı. Belediye Başkanı Ahmet Alhan, “Defineciler ‘bir şey bulurum’ umuduyla kazıyor ve bu güzelliği bozuyor. Kendi ellerimizle bu mirası yok edersek torunlarımıza kötü bir iz bırakmış oluruz” dedi. l AA