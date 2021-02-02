‘Tarihi koruyalım’

Tümülüslerde define arama amaçlı kaçak kazılara karşı jandarma ekipleri devriye sayısını sıklaştırdı. Belediye Başkanı Ahmet Alhan, “Defineciler ‘bir şey bulurum’ umuduyla kazıyor ve bu güzelliği bozuyor. Kendi ellerimizle bu mirası yok edersek torunlarımıza kötü bir iz bırakmış oluruz” dedi. l AA