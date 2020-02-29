Tarihi köşke yenileme

Tarihi Agora alanının parçası Carfi Köşkü için Büyükşehir, restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışması yürütüyor. Yapılacak çalışmalarda yapının özgün haline sadık kalınacak. 2021’de tamamlanması planlanan ve köşk ‘Carfi Bilgi ve Kültür Evi’ adıyla hizmete alınacak köşkün tek katlı müştemilat yapısında sergi atölyeleri ve eğitim salonu bulunacak. İki katlı konut yapısında ise seminer salonları, sergi alanı, konferans salonu ve idari ofisler yer alacak.