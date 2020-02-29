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    29.02.2020 - 00:04 |

    Tarihi köşke yenileme

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Tarihi köşke yenileme

    Tarihi Agora alanının parçası Carfi Köşkü için Büyükşehir, restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışması yürütüyor. Yapılacak çalışmalarda yapının özgün haline sadık kalınacak. 2021’de tamamlanması planlanan ve köşk ‘Carfi Bilgi ve Kültür Evi’ adıyla hizmete alınacak köşkün tek katlı müştemilat yapısında sergi atölyeleri ve eğitim salonu bulunacak. İki katlı konut yapısında ise seminer salonları, sergi alanı, konferans salonu ve idari ofisler yer alacak.

    Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.
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