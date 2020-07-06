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    HaberlerEge Haberleri Tarihi mobil müzeyle Türkiye’ye yolculuk
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    06.07.2020 - 00:03 |

    Tarihi mobil müzeyle Türkiye’ye yolculuk

    Tarihi mobil müzeyle Türkiye’ye yolculuk

    ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan mobil müzenin yolculuğu başladı. Müze, 2 yılda 108 noktaya ulaşacak. İskele Meydanı’na getirilen müze, ilk olarak Vali İlhami Aktaş, AK Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından gezildi. l burak gezen DHA

    Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.
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