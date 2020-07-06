Tarihi mobil müzeyle Türkiye’ye yolculuk

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan mobil müzenin yolculuğu başladı. Müze, 2 yılda 108 noktaya ulaşacak. İskele Meydanı’na getirilen müze, ilk olarak Vali İlhami Aktaş, AK Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından gezildi. l burak gezen DHA