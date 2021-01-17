Tarihimiz açısından önemli yerdeyiz

TFF 1. Lig’de sezonun ilk yarısını 28 puanla 8. sırada tamamlayan Altınordu’nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli çalıştırıcı bu sezon ilkler anlamında birçok önemli işlere imza attıklarını söyledi.

Ligde tarihlerinde en iyi ilk yarı performansını ortaya koyduklarını anlatan Hüseyin Eroğlu, “Öz kaynak sistemi oyuncularına toplam 5.714 dakika forma verdik. 17 haftada 17 gencimiz görev yaptı, 7 oyuncu ise 10 maç ve üzerinde sahaya çıktı. 2020-2021 sezonunu, Altınordu tarihi açısından çok önemli verilerle noktaladık” dedi. Takımda orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün’ün 1.237 dakika ile en uzun süre forma giyen öz kaynak oyuncusu olduğunu, Tayfun Tatlı’nın ise 6 dakika sahada kaldığını belirten Eroğlu, “İlkleri yaşadığımız bir sezon oldu. İlk kez devreyi 28 puanla bitirdik. İlk kez lider olduk. İlk kez 17 altyapı oyuncumuza görev verdik. Muzaffer Kocaer, Enis Destan, Yusuf Can Esendemir ve Furkan Metin ilk kez gol sevinci yaşadı. İkinci yarıda her şeyin üzerine koyarak daha iyi bir Altınordu izlettireceğiz” diye konuştu.