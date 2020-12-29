Tarihin koruyucusu

UNESCO Dünya Mirası Bergama, Ege Üniversitesi’ne emanet edildi. Yapılacak her türlü faaliyetten, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi Dr. Emre Ataberk sorumlu olacak.

Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi Dr. Emre Ataberk, UNESCO Dünya Mirası Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı’na “Alan Başkanı” olarak atandı.

İzmir’in ilk dünya mirası alanına bilimsel katkı koymaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemizi temsilen 2012 yılında Danışma Kurulu üyesi, 2015 yılında Danışma Kurulu Başkanolarak seçilen Ataberk, şimdi de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın makam oluru ile Alan Başkanı olarak atandı. İnsanlığın ortak mirası olan bu alanın yönetimi, bir akademisyenimize emanet edildi. Arkeoloji ve doğal miras alanları ile zengin somut olmayan kültürel değerleri barındıran bu alan, aynı zamanda dönemin önemli eğitim merkezlerinden de birisi. Tarihi, kültürel ve sanatsal pek çok istisnai örneği içinde barındırıyor” diye konuştu.

Mutluluk verici

“2863 Sayılı Kanuna göre dünya miras alanlarında, alan yönetimi ile ilgili faaliyetlerden Alan Başkanı sorumlu oluyor” diyen Ataberk ise, “Ne mutlu bana ki, üniversitemizi böyle önemli bir görevde temsil etme hakkı kazandım. Ülkemizde bulunan 18 dünya mirasından birisinin yönetiminde artık üniversitemizin bayrağı dalgalanıyor” ifadelerini kullandı.

100 TAM PUANLA ERASMUS LİDERLİĞİ

Avrupa Komisyonu, Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’nün ECHE (Yükseköğretim ERASMUS+ Beyannamesi) başvurusunu, 100 üzerinden 100 puan ile derecelendirerek kabul etti. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz; yenilenen ECHE belgesi ile 2027 yılınakadar ERASMUS+ ailesinin lider üniversitelerinden birisi olmaya devam edecek” diye konuştu.

TARIMI VE HAYATI GÜZELLEŞTİREBİLİRİZ

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen “Bitki Koruma Ürünleri Sektöründeki Gelişmeler” başlıklı panelin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Bitki sağlığı, yalnızca sürdürülebilir tarım anlayışı için değil; biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması açısından da küresel önem taşıyor” dedi.

Dünya genelinde bitkisel ürünlerin yaklaşık yüzde 35’inin bitki zararlıları ve hastalıklardan kaybedildiğini dile getiren Budak, “Gıda güvenliği, sağlıklı ve sürdürülebilir bir doğal çevre, açlığın önlenmesi, yoksulluğun azaltılması ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi gibi pek çok başlıkla mücadelede bitki sağlığının önemli bir rolü olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.