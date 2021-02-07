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    07.02.2021 - 00:02 |

    Tarihte yolculuk

    YORUMCU Sertab Erener, Muğla Yatağan’daki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Stratonikeia Antik Kenti’ni ziyaret etti.

    Tarihte yolculuk

    Gladyatörler şehri olarak bilinen Helenistik, Roma, Bizans dönemlerine ev sahipliği yapan antik kentte Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt’ten bilgi aldı. Söğüt, “Kentte, Batı ve Kuzey Cadde ile Antik Tiyatro’da kazı çalışması, köy meydanında da düzenleme yapıyoruz. Bugüne kadar 33 mask bulduk. 10 mask daha gün yüzüne çıkartıldı. İnsanlar buraya geldiklerinde, daha tiyatroya girmeden, tiyatronun ihtişamını ve gösterişli olduğunu görerek etkileniyor” dedi. l DHA

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