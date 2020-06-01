Tarım arazilerinde üretim canlanacak

Buca Belediyesi, sahibi olduğu 200 dönüm arazide yeniden tarımsal üretime başladı. Başkan Erhan Kılıç, toplanan mahsulün ücretsiz dağıtılacağını söyledi, “Çiftçimizin yanındayız” dedi.

Buca Belediyesi, pandemi sürecinde tarımsal kalkınma hamlesi başlattı. Kent genelinde aldığı etkili tedbirlerle koronavirüsün yayılmasını en aza indiren belediye, sahibi olduğu 200 dönüm araziyi tarımsal üretime yönlendirme kararı aldı. Üretilen tüm ürünlerin vatandaşa ücretsiz dağıtılacağını belirten Başkan Erhan Kılıç, “ Biz bundan sonraki süreçte de belediyemize ait tarlalarımızın tamamını tarım için kullanacağız. Artık boş tarlamız kalmayacak. Aynı zamanda bu bölgede yaşayan çiftçi vatandaşlarımızın da tarlalarının boş kalmaması için önayak olmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Buca’nın kırsal kesimlerinde üreticinin yaşadığı su sorununa ilişkin çalışma yapacaklarını kaydeden Kılıç, “Yeraltı sularının çıkarılması için trafoya, elektriğe ihtiyaç var. En kısa zamanda bu çalışmayı da tamamlayacağız” diye konuştu. Bir dönem Türkiye’nin en iyi üzümlerini üreten Buca’da bağcılık kültürünü canlandırmak için kurulan 13 dönümlük bağından bu yıl 20 ton rekolte beklediklerini açıklayan Kılıç, “Bu yıl bağımızdan güzel bir mahsul elde edeceğiz. Buranın yanısıra diğer tarlamızda da domates, biber, patlıcan ekmiştik. Yaklaşık 1 ay sonra onların da hasat zamanı gelecek. Ürettiğimiz ürünlerimizin tamamını ihtiyaç sahibi Bucalı vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bucalının malını Bucalıya dağıtacağız” dedi.