Tarım bilgisini artıracak AB projesi

Avrupa Fransa Ulusal Ajansı’na sunulan ve kabul edilen Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı isimli 274 bin 382 euroluk Erasmus projesinin ilk toplantısı online olarak gerçekleştirildi. 24 ay sürecek projenin ortaklarından biri olduklarını belirten Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Çevre ve tarım konularında belediyemize yeni birikimler kazandıracağız” dedi.