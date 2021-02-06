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    HaberlerEge Haberleri Tarım bilgisini artıracak AB projesi
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    06.02.2021 - 07:00 |

    Tarım bilgisini artıracak AB projesi

    Avrupa Fransa Ulusal Ajansı’na sunulan ve kabul edilen Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı isimli 274 bin 382 euroluk Erasmus projesinin ilk toplantısı online olarak gerçekleştirildi.

    Tarım bilgisini artıracak AB projesi

    Avrupa Fransa Ulusal Ajansı’na sunulan ve kabul edilen Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı isimli 274 bin 382 euroluk Erasmus projesinin ilk toplantısı online olarak gerçekleştirildi. 24 ay sürecek projenin ortaklarından biri olduklarını belirten Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Çevre ve tarım konularında belediyemize yeni birikimler kazandıracağız” dedi.

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