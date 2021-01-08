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    HaberlerEge Haberleri Tarım Bodrum’a yayılıyor
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    08.01.2021 - 07:00 |

    Tarım Bodrum’a yayılıyor

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Karaova genelinde başlatılan tarımsal çalışmaları yerinde inceledi.

    Tarım Bodrum’a yayılıyor

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Karaova genelinde başlatılan tarımsal çalışmaları yerinde inceledi. Kavaklı Darboğaz Mevkii’ndeki tarımsal arazilerde ‘Tarımsal Kümelenme Modeli’ projesi hakkında bilgilendirme yapılarak başlayan ziyaretler, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından aynı bölgede kanola dikilen belediye arazisinin incelenmesiyle devam etti. Ardından sırasıyla; Çömlekçi Mahallesi’nde ata tohum karakılçık buğdayı ekimi yapılan alan, Bahçeyaka Mahallesi’nde Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi ve son olarak Etrim’de tıbbi ve aromatik bitkiler proje alanı yerinde incelendi.
    Tarım konusunun daha geniş kitlelere yayılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Aras, “Şu anda teknoloji o kadar hayatımıza girdi ki, elimizde cep telefonu, tablet, bilgisayarın önünde sağlığımızı kaybediyoruz, dünyadan kopuyoruz, sosyal ilişkilerimiz bozuluyor ama toprakla uğraşmak, bir üretim yapmak, bir ağaç dikmek, bir bitki yetiştirmek insanın ruhuna iyi gelir” dedi.

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