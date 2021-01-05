Tarım ihracatı yüz güldürüyor

Koronavirüse rağmen tarımsal ürün ihracatı hız kesmedi. Türkiye’nin üzüm ambarı olarak bilinen Manisa Alaşehir’de ülke ekonomisine 600 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Cennet hurması (cennet elması) ihtiyacının yüzde 70’inin karşılandığı Denizli Honaz’da da, bu yıl 10 bin 200 ton rekolte elde edildi. Bodrum Belediyesi’ne ait Bitez Mahallesi’nde bulunan mandalina bahçesinde ise hasat tamamlandı.

Alaşehir’de salgına rağmen 86 ülkeye toplam 332 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirildi. Dışsatımın 171 bin tonla en büyük bölümünü Sultaniye üzümü oluşturdu. Üzüm ihracatında bir önceki yıla göre 2 tonluk artış yaşandığını belirten Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, “Bunu 42 bin tonla kiraz, 21 bin ton ile nar ihracatı takip etti. En fazla ihraç yapılan ülke Rusya oldu. Hedefimiz, her yıl dışsatım rakamını yükseltmek” dedi.

Çiftçi rekolteden memnun

Honaz’da da çiftçiler için önemli gelir kaynağı olan ve 7 bin 500 dekar arazi üzerinde üretimi yapılan cennet hurmasında hasat sona erdi. Meyveden 10 bin 200 ton rekolte elde edildi. Yaş olarak ya da kabukları soyulup kurutulmuş halde satışa sunulan cennet hurması yoğun ilgi gördü. Honoz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, “Yaş cennet hurması 3.5 kurusu ise 35 liradan satılıyor. Rusya pazarına ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Bu yıl 10 bin tonun üzerinde rekolte gerçekleşti. Üreticilerimiz kalite ve fiyattan memnun” diye konuştu.

Bodrum Belediyesi’ne ait Bitez Mahallesi’nde bulunan mandalina bahçesinde ise hasat tamamlandı. Belediye ekipleri tarafından toplanan mandalinalar ilk olarak koronavirüs tedavisi gören ya da evlerinde karantinada bulunana belediye personellerine dağıtıldı.

Belediye bahçesinden hasadı yapılan mandalinalardan yaklaşık 1 tonu Mumcular Meydanı’nda Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ve bölge muhtarlarının katıldığı etkinlikte halka ücretsiz olarak verildi. Diğer bir bölümü de Çırkan Mahallesi’nde dağıtıldı.