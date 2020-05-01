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    HaberlerEge Haberleri Tarım işçilerine virüs semineri
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    01.05.2020 - 00:03 |

    Tarım işçilerine virüs semineri

    MANİSA’NIN Alaşehir ilçesinde, çiftçilere maske ve eldiven dağıtıldı, koronavirüse karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.

    Tarım işçilerine virüs semineri

    Tarım işçilerinden sosyal mesafeye uymaları, her gün ateş ölçümlerini yaptırmaları, maske kullanmaları, sigara içmemeleri, sera, ahır, ağıl gibi faaliyet alanlarının sık sık havalandırılması gibi önlemlere uyması istendi. l DHA

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