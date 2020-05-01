01.05.2020 - 00:03 |
Tarım işçilerine virüs semineri
MANİSA’NIN Alaşehir ilçesinde, çiftçilere maske ve eldiven dağıtıldı, koronavirüse karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.
Tarım işçilerinden sosyal mesafeye uymaları, her gün ateş ölçümlerini yaptırmaları, maske kullanmaları, sigara içmemeleri, sera, ahır, ağıl gibi faaliyet alanlarının sık sık havalandırılması gibi önlemlere uyması istendi. l DHA
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jeffrey ve Satterfield ile Suriye'yi konuştuCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği "İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panelde konuştu. Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Suriye'yi konuştu