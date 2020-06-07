Tarım yapmaya değil tatile geliyorlar

Ekim amaçlı alınıp zamanla yazlığa dönen hobi bahçelerine karşı TBMM harekete geçti. Durumla uzun süredir mücadele ettiklerini belirten Menderes Belediye Başkanı Kayalar “İlçemizde 70 bin adet var, artık elimiz güçlenecek” dedi.

Şehrin gürültüsünden kaçıp doğayla iç içe yaşamak isteyenlerin satın aldıkları hobi bahçelerinde yükselen yapılar, tarımı ve çiftçiyi olumsuz etkiliyor. Sayıları sürekli artan hobi bahçelerine karşı harekete geçen TBMM, tarım arazilerinin yok olmasını engellemek için yasa teklifi üzerinde çalışmalara başladı. Hobi bahçelerinden yana dertli olan Menderes’teki çiftçi de; prefabrik evli, yüzme havuzlu, basketbol sahalı hobi bahçelerinin toprakları bölüp verimi düşürdüğünü belirterek yasaya destek verdi.

‘Mantar gibi çoğaldı’

İlçelerinde yaklaşık 70 bin hobi bahçesi bulunduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Bunların içinde 4 bine yakın bina var ve hepsi kaçak yapılmış. Normalde hobi bahçeleri tarım amaçlı kullanılır ama şu anda ilçemizde ikinci bir ev ve yazlık gibi kullanılıyor. Mantar gibi çoğalıyorlar. Önüne geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 2019 ekim ayından itibaren bu kaçak yapılara ceza kesmeye başladık. 500 binayı yıkıma sevk ettik. Yaklaşık 3 ile 10 bin lira arası ceza kesiyoruz. Toplam 4 milyona yakın ceza kestik. Kanun tasarısı da elimizi güçlendirecek” dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 2’nci Başkanı Banu Onan Erdal da, “Tarım vasfında arazilere beton atılıp çimlendirme yapılıyor. Bizim güvenli gıdaya ihtiyacımız varken tarım arazileri yok ediliyor. Bu işe kalkışanlar da bir süre sonra vazgeçip toprakları atıl bırakbiliyor. Ayrıca cezalar ve yıkım kararları gerçekten üretim yapmak isteyenleri de mağdur ediyor” diye konuştu.