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    HaberlerEge Haberleri Tarıma destek sürüyor
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    02.10.2020 - 07:00 |

    Tarıma destek sürüyor

    Aliağa’da, belediyenin tarımsal kalkınma çalışmalarına ek olarak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü de kontrol ve denetimlerle üreticinin yanında oluyor.

    Tarıma destek sürüyor

    Aliağa’da, belediyenin tarımsal kalkınma çalışmalarına ek olarak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü de kontrol ve denetimlerle üreticinin yanında oluyor. Bozköy, Helvacı, Bahçedere, Güzelhisar, Çıtak ve merkez mahallelerde sertifikalı fidan kontrolleriyle birlikte ceviz ile zeytin hasat zamanı tayini için bahçe kontrolleri gerçekleştirdi. Balıkçılık alanındaki denetimlerle de su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı avcılığın önlenmesi amaçlanıyor.

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