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    HaberlerEge Haberleri Tarıma teşvik edecek yarışma başlıyor...
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    27.08.2020 - 00:03 |

    Tarıma teşvik edecek yarışma başlıyor...

    Tarıma teşvik edecek yarışma başlıyor...

    İzmir Ticaret Borsası (İTB), tarım alanında çalışmalar yapmak isteyen gençlere destek vermek amacıyla bu yıl beşinci kez ‘Tarım Gençlerle Yükseliyor’ fikir yarışması düzenliyor. Yarışmayla birlikte tarımda sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü arttırmak adına çağdaş tarımsal uygulamaları geliştirmek, genç kesimin sektörle olan ilişkisini güçlendirmek hedefleniyor. 18 Aralık’a kadar yarışmacıların katılabileceğini söyleyen İTB Başkanı Işınsu Kestelli, “Gençlerin tarım ve hayvancılık sektörünün içinde tutulması, çözmemiz gereken çok büyük bir mesele. Gelenekten geleceğe anlayışıyla hareket ederek her zaman gençlerimizin yanındayız” dedi.

    Birinci olan projeye 5 bin, ikinci olan projeye 3 bin 500, üçüncü olan projeye ise 2 bin 500 lira para ödülü verilecek.

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