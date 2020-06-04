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    04.06.2020 - 00:03 |

    Tarımda bereket

    Koronavirüs sürecinde tarımın önemi bir kez daha anlaşıldı.

    Tarımda bereket

    Edremit Belediyesi, 25 yıl sonra tarımsal üretime kazandırılan tarlalarda ilk hasat elde etti. Bornova Belediyesi, Kınalı Bamyası’nı tescil etmek için çalışmalara başladı. Edremit Belediyesi ve S.S Çıkrıkçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin ortak hizmet projesi kapsamında ekilen sebzelerden ilk ürün elde edildi. İlk ürün olarak elde edilen kabak ve salatalık Başkan Selman Hasan Arslan’a sunuldu. Başkan Arslan, “Arazilerimizin meyve ve sebze yetiştiriciliğine uygun olan kısımlarında meyve ve sebze, diğer arazilerde de yem bitkisi yetiştiriciliği ve hayvancılık faaliyetleri için ayırdık. Kentimizin ve ülkemizin geleceği tarımda” dedi.

    Sırada üzüm var

    Bornova Belediyesi de, Kınalı Bamyası’nın tescili için başvuru yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılan değerlendirmenin ardından Türk Patent ve Marka Kurumu’nda askıya çıktı. Ürün, üç aylık askı sürecinin ardından Bornovalı Kınalı Bamyası olarak tescil edilecek. Coğrafi işaretle hem üreticileri hem de tüketicileri korumayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Mustafa İduğ, “Bornova isminin daha sık duyulmasına katkı sağlayacak. Sırada Bornova Misket Üzümü var” şeklinde konuştu.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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