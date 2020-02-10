Tarımda Bornova farkı

Bornova’nın eski köy yerleşimi olan 12 mahallesinde üretilen ürünler, Bornova markası etiketiyle 15. Agroexpo’da tanıtıldı. Dünyaca ünlü Bornova Misket Üzümü ve Bornova Bamyası gibi değerlere sahip olduklarını belireten Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Kayadibi’ndeki 11 dönümlük arazide yeni bağ oluşturuyoruz” dedi. Öte yandan, Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret eden İduğ, görüşmenin ardından istihdam konusunda işbirliği kararı aldıklarını müjdeledi. Belediyeye iş başvuruları Manisa’daki firmalara yönlendirilecek. Her iki kentte faaliyet gösteren tarım ve üretici kadın kooperatifleri de, karşılıklı olarak pazarlarda tezgah açacak.