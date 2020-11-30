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    30.11.2020 - 00:02 |

    Tarımda Bornova markası

    Tarımda Bornova markası

    Alternatif bir tarım üretim modeli yaratmak üzere faaliyete geçirilen Bornova Belediyesi Doğal Tarım Merkezi kuruluşunun 1’inci yıldönümünde Yaka Mahallesi’ndeki 20 dönüm alanda hem çiftçiler hem de doğal tarıma yönelen gönüllü vatandaşların katkılarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Merkezi, 5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bir gıda ormanına dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Mustafa İduğ, “Ürünler gönüllülerle birlikte hasat edilecek ve kooperatif aracılığıyla Bornovalılar kaliteli gıdaya daha uygun fiyata erişebilecek” dedi.

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