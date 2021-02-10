Tarımda iddialılar

Bornova Belediyesi, üreticilere meyve fidanı dağıtmaya başladı. Kırsal kesimdeki üreticiyi desteklemek ve tarımsal çeşitliliği zenginleştirmek adına yapılan dağıtımlarda; zeytin, kiraz, iğde ve Bornova’nın coğrafi işaretli misket üzümü gibi birçok çeşit fidan çiftçiye hediye ediliyor. Mart ayı sonuna kadar 5 bin fidanın toprakla buluşacağını belirten Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, “Daha yeşil bir Bornova yaratmak istiyoruz” dedi.

8 tonluk hasat

Marmaris Belediyesi de, Turgut Köyü’ndeki arazisine patates dikti. Geçen yıl yer fıstığı üreten tarlada, 750 kilo tohumluk patates ekimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 8 ton hasat beklediklerini belirten Başkan Mehmet Oktay, “İlçemizi sadece turizmde değil, tarımda da iddialı hale getirmek istiyoruz” dedi. Oktay, patates hasadının ardından araziye tekrar yer fıstığı ekileceğini sözlerine ekledi.