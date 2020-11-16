Tarımın kıymetini anladık

Muğla Büyükşehir ile Bornova Belediyeleri, tarımsal kalkınma için harekete geçti. Büyükşehir, 17 farklı karakılçık buğdayının dikimini gerçekleştirdi. Bornova Belediyesi’nin iki yıl önce kurduğu Doğal Tarım Çiftliği de, tarım gönüllülerin merkezi haline geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Akıllı Tarım Projeleri kapsamında verim, kalite ve genetik olarak gerçek karakılçık buğdayını bulmak için Yatağan Bahçeyaka Mahallesi’ndeki arazide 8 farklı ilden temin edilen 17 karakılçık buğdayını ekti.

Sahip çıkıyor

Tamamen yerel, besin değeri yüksek, gluten değeri düşük, 14 kromozomlu olması özellikleriyle dikkat çeken buğday, daha sonra Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğiyle çeşitli testlere tabi tutulacak; gerçek karakılçık buğdayının belirlenmesi sağlanacak. Ata tohumlarına sahip çıktıklarını belirten Başkan Osman Gürün, “Gerçek karakılçık buğdayı diğer çeşitleriyle karışarak özünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu nedenle Yerel Tohum Merkezimizde ata tohumlarımıza sahip çıktığımız gibi ata buğdayımız karakılçığa da sahip çıkıyoruz. Köylümüze de buradan elde ettiğimiz karakılçık buğdayından vererek üretmesini sağlayacağız. Üreticimizin de dönüm başı elde ettiği gelir artacak” dedi.

Gönüllüler buluştu

Öte yandan Bornova Belediyesi’nin Yaka Mahallesi’ndeki 20 dönümlük atıl arazide iki yıl önce kurduğu Tarım Çiftliği, doğal tarım gönüllülerin merkezi haline dönüştü. Gönüllüler, doğal yöntemlerle üretilen ürünlerin insan sağlığı açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.