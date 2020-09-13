Tarımsal kalkınma kooperatifi yolda

Milas Belediyesi öncülüğünde, 5 mahalle muhtarının katılımıyla kurulacak olan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yola çıkıyor. Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sırasıyla Çamköy, Karacahisar, Aslanyaka, Ulaş mahallelerini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Kooperatifleşme sürecinin mahallelinin desteğiyle büyüyeceğini belirten Tokat, “Amacımız bölge insanının kendi topraklarında yetiştirdiği yerel ürünleri alıp çiftçimizi desteklemek, hak ettiği değerlerde pazarlamak” dedi. Öte yandan Başkan Tokat, Kırcağız Mahallesi’ni ziyaret etti. Başkan Tokat, çok kısa sürede 4 kilometre mesafeden gelecek temiz ve sağlıklı suyun halk çeşmelerinden akacağını müjdeledi.