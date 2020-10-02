Tariş arazisinde değişim başladı

AYDIN Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında 25 milyon bedelle kamulaştırdığı 10 dönümlük Tariş arazisinin kente kazandırılması için harekete geçildi; ilk kazma, dün vuruldu. Kuşadası sahilinin en merkezi noktasında yer alan ve uzun yıllardır atıl bir konumda olan Tariş arazisi üzerinde yaşama geçirilecek projede, yer üstünde tescilli binaların korunacağı yeşil alanlar, kent meydanı ve kültür merkezi, yer altında da otopark bulunacak. Yüzde 80’i yeşil alan olarak tasarlanan ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da onaylanan projenin tamamlanmasıyla Kuşadası, modern, estetik ve doğa dostu bir çekim merkezine daha kavuşacak.

Projenin kente büyük değer katacağını ifade eden Başkan Ömer Günel, “Projenin tamamlanmasının ardından yine Aydın Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle yaşama geçirdiğimiz Trafik Sakinleştirme Projesi’yle büyük oranda çözülen otopark alanı sorunu bütünüyle ortadan kalkacak. Kentimiz yeşil alanları, sosyal tesisleri ve kent meydanıyla yepyeni bir yaşam alanına sahip olacak” şeklinde konuştu.