85,74BİST1.1440.00EURO9.110.19USD7.750.11ALTIN473.941.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Tariş arazisinde değişim başladı
    ABONE OL
    02.10.2020 - 07:00 |

    Tariş arazisinde değişim başladı

    AYDIN Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında 25 milyon bedelle kamulaştırdığı 10 dönümlük Tariş arazisinin kente kazandırılması için harekete geçildi; ilk kazma, dün vuruldu.

    Tariş arazisinde değişim başladı

    AYDIN Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında 25 milyon bedelle kamulaştırdığı 10 dönümlük Tariş arazisinin kente kazandırılması için harekete geçildi; ilk kazma, dün vuruldu. Kuşadası sahilinin en merkezi noktasında yer alan ve uzun yıllardır atıl bir konumda olan Tariş arazisi üzerinde yaşama geçirilecek projede, yer üstünde tescilli binaların korunacağı yeşil alanlar, kent meydanı ve kültür merkezi, yer altında da otopark bulunacak. Yüzde 80’i yeşil alan olarak tasarlanan ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da onaylanan projenin tamamlanmasıyla Kuşadası, modern, estetik ve doğa dostu bir çekim merkezine daha kavuşacak.
    Projenin kente büyük değer katacağını ifade eden Başkan Ömer Günel, “Projenin tamamlanmasının ardından yine Aydın Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle yaşama geçirdiğimiz Trafik Sakinleştirme Projesi’yle büyük oranda çözülen otopark alanı sorunu bütünüyle ortadan kalkacak. Kentimiz yeşil alanları, sosyal tesisleri ve kent meydanıyla yepyeni bir yaşam alanına sahip olacak” şeklinde konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kraliyet bursu alan ilk Türk! Haydi Türkiye oylarımız Beren’e

    Kraliyet bursu alan ilk Türk! Haydi Türkiye oylarımız Beren’e

    Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

    Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Hapsedilmedi 1 kadına kıydı

    Hapsedilmedi 1 kadına kıydı

    Sıradaki Haber