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    HaberlerEge Haberleri TARKEM’in 14. projesi yolda
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    29.08.2020 - 00:02 |

    TARKEM’in 14. projesi yolda

    Kemeraltı’nı canlandırmayı amaçlayan TARKEM, bölgede yürüttüğü proje sayısını 14’e çıkardı.

    TARKEM’in 14. projesi yolda

    944 Sokak’ta yer alan ve Vakıflar mülkiyetinde bulunan tarihi yapı, TARKEM tarafından restorasyon karşılığı 49 yıllığına kiralandı. Özgün mimarisi, nitelikli işlemeleriyle göze çarpan yapının, söveleri, iç mekan tavan ve duvar süslemelerinin iyi korunduğu belirtildi. Yapı aynı zamanda konum olarak EÇEV Vakfı mülkiyetinde bulunan, proje çalışmaları Konak Belediyesi tarafından tamamlanan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu devam eden Carfi Konağı’nın komşu parselinde yer alıyor. Projenin, 2 yıl boyunca sürecek mimari projelendirme, izin ve onay süreçlerinden sonra yapımına başlanması planlanıyor.

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