Tarladan sofralara

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sandıklarda sakladığı Ata Tohumları’nın hasadı yapıldı. Doğal yöntemlerle yetiştirilen Yenipazar tatlı biberi, Bozdoğan acı biberi, Aydın karası patlıcanı ve Koçarlı pembe domatesleri başta olmak üzere toplam 11 çeşit sebze Halk Ege Et’in Aydın ve İzmir’deki 13 marketinde vatandaşlarla buluşturulmaya başlandı.

Aydın’ın tarımdaki öncü rolünü pekiştirecek projelere imza attıklarını belirten Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, şunları dile getirdi:

Tarımda öncü

“Nesillerdir bu topraklarda yetiştirilen Ata Tohumları’ndan elde edilen sebzeleri hemşehrilerimizle ve İzmirlilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüketicilerin taleplerine bakınca gelecekte iyi tarım uygulamalarının alanının genişleyeceğini öngörüyoruz.” Başkan Çerçioğlu, “Ata Tohumları projemize verdiğimiz emeğin meyvelerini bu yıl kendi tarlalarımızda yetiştirdiğimiz tonlarca sebzeyi vatandaşlarımızla buluşturarak taçlandırıyoruz. İyi tarım uygulamalarıyla yaptığımız üretimle hem çiftçimize yol gösteriyoruz hem de vatandaşlarımızın doğal ürün talebini karşılıyoruz” diye konuştu. Proje kapsamında, 133 çeşit meyve ve sebze gelecek nesillere aktarılacak.

Büyükşehirden yardım eli

Aydın Büyükşehir Belediyesi, evlerinde çıkan yangın sonucu sürülerini ve yemlerini kaybeden çiftçilere yardım eli uzattı. Kuyucak’ın Aksaz Mahallesi’nde yaşayan, evinde ve ahırında çıkan yangında 30 küçükba hayvanı telef olan Kavak Ailesi’nin yardımına Büyükşehir yetişti. Aileye sakız koçu ve yem desteği sağlandı. Hayvan damında çıkan yangında saman ve yemleri kül olan Can Ailesi de unutulmadı. Saman ve yem desteğinde bulunuldu.