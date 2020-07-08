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    08.07.2020 - 07:00 |

    Tarladan sofraya

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarından elde edilen sebzelerin hasadına başladı.

    Tarladan sofraya

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarından elde edilen sebzelerin hasadına başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin ziraat mühendislerinin kontrolünde, doğal ve sağlıklı ata tohumlarından elde edilen Yenipazar tatlı biber, Bozdoğan acı biber, Aydın karası patlıcan ve Koçarlı pembe domatesleri hasat edilmeye başlandı. Ürünlerin İzmir ve Aydın’da 13 mağazası bulunan Halk Ege Et marketlerinin raflarından aracısız olarak vatandaşların sofralarına ulaşacağını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Tarıma verilen emek, toprağa bırakılan tohum gibidir. Emek verdikçe, baktıkça ve geliştirdikçe ürün alırsınız. Biz de ata tohumu projesine verdiğimiz emeğin karşılığını, halka sağlıklı ürünler ulaştırarak alıyoruz” dedi.

    Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
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