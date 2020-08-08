Tarladan sofraya

Başkan İlkay Girgin Erdoğan, belediye tarafından on dönümlük araziye dikilen domates, sofralık biber, dolmalık biber, patlıcan gibi sebzelerin; damla sulama yöntemiyle ve tamamen organik olarak yetiştirildiğini belirtti, “Ürünlerimizi ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize eşit şekilde pay ederek ulaştırdık. Bir bölümünü de satarak belediyemize gelir sağlayacağız” dedi. İzmir’de organik tarımın en yaygın gerçekleştirildiği ilçelerin başında Karaburun’un geldiğine dikkat çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Karaburun bir tarım kenti. Ancak son yıllarda mandalina ve zeytin ağaçlarımızın söküldüğüne, enginar ve nergis çiçeği tarlalarımızın azaldığına tanık oluyoruz. Bunun sebebi çok basit. Çünkü üreticimiz para kazanmıyor. Para kazanmadığı işi yapmak istemiyor. Gençlerimiz de tarımdan uzaklaşıyor. Ekmeğini topraktan çıkarmak yerine İzmir’e ya da büyük şehirlere giderek asgari ücretle iş arıyor. Kendi kaynaklarımızı harekete geçirmek ve bereket fışkıran topraklarımızı işlemek zorundayız. Bu ülkenin insanları şayet toprakla yeniden buluşur ve barışırsa 200 milyon nüfusu doyuracak kapasitemizin olduğuna inanıyorum.”