Tarlasından Efes Bakkal’a

İlaç, kimyasal gübre kullanılmadan, geleneksel tarım yöntemleriyle Efes Tarlası’nda yetiştirilen ıspanaklar, Efes Tarlası Bakkalı’nda satışa sunuldu. Ispanaklar kısa sürede yoğun ilgi gördü. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de, bakkalını ziyaret etti, ıspanak aldı. Atalık tohumlardan elde edilen ürünleri, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde Başkan Sengel ile Selçuklu kadınlar ekti. Efes Tarlası’nda daha önce de kara karpuzu yetiştirildi.