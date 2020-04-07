‘Tartışmanın faydası da sonu da yok’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bazı CHP’li belediyelerin banka hesap numarası vererek yardım toplaması ve Dokuz Eylül Üniversitesi sağlık çalışanlarının barınma sorunu varmış gibi gösterilmesi gibi konulara yönelik açıklama yaptı. Gündemin, tamamen hayati ve ciddi bir gündem olduğunu, tüm dünyayı sarsan bir salgınla mücadele edildiğini söyleyen Sürekli, “Bu tartışmaların hiç kimseye faydası yok. Sonu da yok. Gündemimiz gerçekten hayati bir nitelikte. Eleştiriler, öneriler başımız gözümüz üstüne ama üst perdeden konuşulup bazı durumlar yeterince değerlendirilmeden fırsata dönüştürülmeye çalışıldıkça iş çığırından çıkıyor. Böyle bir dönemde herkes görev ve yetkisindeki sorumluluklarıni yerine getirmeli ve aynı yere yumruk vurmalı” diye konuştu.