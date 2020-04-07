BİST 92.0710EURO7,330,12USD6,77-0,13ALTIN361,513,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Tartışmanın faydası da sonu da yok’
    ABONE OL
    07.04.2020 - 07:00 |

    ‘Tartışmanın faydası da sonu da yok’

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bazı CHP’li belediyelerin banka hesap numarası vererek yardım toplaması ve Dokuz Eylül Üniversitesi sağlık çalışanlarının barınma sorunu varmış gibi gösterilmesi gibi konulara yönelik açıklama yaptı

    ‘Tartışmanın faydası da sonu da yok’

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bazı CHP’li belediyelerin banka hesap numarası vererek yardım toplaması ve Dokuz Eylül Üniversitesi sağlık çalışanlarının barınma sorunu varmış gibi gösterilmesi gibi konulara yönelik açıklama yaptı. Gündemin, tamamen hayati ve ciddi bir gündem olduğunu, tüm dünyayı sarsan bir salgınla mücadele edildiğini söyleyen Sürekli, “Bu tartışmaların hiç kimseye faydası yok. Sonu da yok. Gündemimiz gerçekten hayati bir nitelikte. Eleştiriler, öneriler başımız gözümüz üstüne ama üst perdeden konuşulup bazı durumlar yeterince değerlendirilmeden fırsata dönüştürülmeye çalışıldıkça iş çığırından çıkıyor. Böyle bir dönemde herkes görev ve yetkisindeki sorumluluklarıni yerine getirmeli ve aynı yere yumruk vurmalı” diye konuştu.

    Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.
    daha fazla video için
    Hande Erçel günlük egzersizini takipçileriyle paylaştıTüm dünyada etkisini gösteremeye devam eden salgına karşı Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile önlem almak için gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüsten 1 polis hayatını kaybetti

    İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüsten 1 polis hayatını kaybetti

    Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

    Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

    Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

    Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

    Çin’de görevli öğretim üyesi Evrim Kanbur Milliyet’e konuştu: Salgın alarmı devam ediyor

    Çin’de görevli öğretim üyesi Evrim Kanbur Milliyet’e konuştu: Salgın alarmı devam ediyor

    Sıradaki Haber