‘Tartışmaya girmeyeceğim’

Belediye Başkanı Tugay, “Ben hem kulübe hem de kentimize karşı görev ve sorumluluklarımın bilincindeyim. Gerçekler yalan beyanlarla değiştirilemez. Çünkü hepsi kanıtlarıyla ispatlanabilir durumdadır” ifadelerini kullandı.

‘1.7 milyon liralık yardım yaptık’



Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Kaan Akacun, Turgay Büyükkarcı’nın dile getirdiği 117 bin liranın yalnız prim ödemesi olduğunu belirtti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nu ilk kez yenilediklerini ve pilot takım kurup kulüp altyapısından çıkarak ligde oynayamayan oyuncuların ücretlerini, Karşıyaka Belediyespor bünyesinde karşıladıklarını hatırlatan Akacun, “Alınan biletlerle kulübe toplam 1.7 milyon liralık katkı sağladık” diye konuştu.

