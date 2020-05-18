18.05.2020 - 00:00 |
‘Tartışmaya girmeyeceğim’
Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı’nın kendisini hedef gösteren açıklamalarının ardından konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bana iletilen ithamları şaşkınlıkla karşıladım. Sayın Büyükkarcı, Karşıyaka Spor Kulübü başkanıdır. Kendisi ile herhangi bir tartışma içine girmeyi düşünmüyorum. Kendisinin Karşıyaka Spor Kulübü’ne ve benim de belediyeye karşı sorumluluklarımız var” diye konuştu.
Belediye Başkanı Tugay, “Ben hem kulübe hem de kentimize karşı görev ve sorumluluklarımın bilincindeyim. Gerçekler yalan beyanlarla değiştirilemez. Çünkü hepsi kanıtlarıyla ispatlanabilir durumdadır” ifadelerini kullandı.
‘1.7 milyon liralık yardım yaptık’
Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Kaan Akacun, Turgay Büyükkarcı’nın dile getirdiği 117 bin liranın yalnız prim ödemesi olduğunu belirtti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nu ilk kez yenilediklerini ve pilot takım kurup kulüp altyapısından çıkarak ligde oynayamayan oyuncuların ücretlerini, Karşıyaka Belediyespor bünyesinde karşıladıklarını hatırlatan Akacun, “Alınan biletlerle kulübe toplam 1.7 milyon liralık katkı sağladık” diye konuştu.
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