Tarzan küllerinden doğuyor

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta borçlu olduğu tüm eski futbolcu ve teknik adamlardan muvafakatname alarak transfer yasağını 5 yıl sonra kaldırıp kurtuluş için dev bir adım atan Manisaspor, daha önce kadrosuna katıp bir süredir takımla birlikte çalıştırdığı 14 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi. Transfer yasağı ve puan silme cezalarıyla altyapı patentli kadroyla mücadele edip uçurumun kenarına kadar geldikten sonra 39 alacaklıyla anlaşıp yıllardır kabusu olan yasağı kaldıran siyah beyazlılar, Başkan Murat Yörük’ün bulunduğu törenle lisanslarını çıkardığı yeni transferlerine imza attırdı. Ahmet Önal, Gökhan Dinçer, Abdülsamet Can Kaptı, Bahtiyar Dolma, Serhat Maden, Berk Akıncı, Burak Keskin, Çağrı Gülcü, Halil İbrahim Yazğılı, Kaan Aşnaz, Lider Koç, Mehmet İncebacak, Murat Torun, Uğur Parlak’ın imza töreni sonrası Başkan Murat Yörük, transferlerin kulübe hayırlı olmasını diledi.