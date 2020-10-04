Tarzan’da bayram havası

Geçen sezon 3. Lig’den Bölgesel Amatör Lig’e düşmesi kesinleşen ancak pandemi sürecinde alınan kararla kümede kalan Manisaspor, bu yıl transfer tahtasını açarak önemli bir adım attı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Allah’a hamdolsun transfer yasağımız kaldırılmıştır. Manisa daha iyisini hak ediyor. Manisaspor yaşayacak. Manisamıza, ülkemize ve spor camiasına hayırlı olmasını temenni ederiz. İnancını kaybetme” ifadelerine yer verildi. Öte yandan Manisaspor, bugün evinde Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor’la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 15.30’da başlayacak.