Tarzan’da Cevdet’e Süper Lig kancası

Bu sezon resmi maçlarda 21 kez sahaya çıkıp 2 gol atan ve 1 de asist yapan 19 yaşındaki kanat oyuncusunu Trabzonspor, Göztepe, Yukatel Denizlispor, Antalyaspor ve Kasımpaşa’nın istediği öğrenildi. Siyah beyazlıların altyapısından yetişen genç oyuncunun sezon sonunda bu ekiplerden birine imza atacağı kaydedildi.