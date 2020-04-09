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    HaberlerEge Haberleri Tarzan’da Cevdet’e Süper Lig kancası
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    09.04.2020 - 00:00 |

    Tarzan’da Cevdet’e Süper Lig kancası

    Küme düşmesi kesinleşip Bölgesel Amatör Lig’in yolunu tutan Manisa’nın genç oyuncusu Cevdet Enes için Süper Lig kulüpleri devreye girdi.

    Tarzan’da Cevdet’e Süper Lig kancası

    Bu sezon resmi maçlarda 21 kez sahaya çıkıp 2 gol atan ve 1 de asist yapan 19 yaşındaki kanat oyuncusunu Trabzonspor, Göztepe, Yukatel Denizlispor, Antalyaspor ve Kasımpaşa’nın istediği öğrenildi. Siyah beyazlıların altyapısından yetişen genç oyuncunun sezon sonunda bu ekiplerden birine imza atacağı kaydedildi.

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