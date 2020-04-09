09.04.2020 - 00:00 |
Tarzan’da Cevdet’e Süper Lig kancası
Küme düşmesi kesinleşip Bölgesel Amatör Lig’in yolunu tutan Manisa’nın genç oyuncusu Cevdet Enes için Süper Lig kulüpleri devreye girdi.
Bu sezon resmi maçlarda 21 kez sahaya çıkıp 2 gol atan ve 1 de asist yapan 19 yaşındaki kanat oyuncusunu Trabzonspor, Göztepe, Yukatel Denizlispor, Antalyaspor ve Kasımpaşa’nın istediği öğrenildi. Siyah beyazlıların altyapısından yetişen genç oyuncunun sezon sonunda bu ekiplerden birine imza atacağı kaydedildi.
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