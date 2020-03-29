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    HaberlerEge Haberleri Tarzan’ın gözü TFF’den gelecek haberde
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    29.03.2020 - 00:00 |

    Tarzan’ın gözü TFF’den gelecek haberde

    TFF 3. Lig 1. Grup’tan amatör kümeye düşmesi haftalar önce kesinleşen Manisaspor’da Başkan Murat Yörük, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili olarak sporculara gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) gelecek açıklamayı beklediklerini söyledi.

    Tarzan’ın gözü TFF’den gelecek haberde

    Sporculara izin verdiklerini belirten Yörük, “Federasyon’un açıklayacağı yeni maç takvimine göre tesislerimizde tekrar toplanıp, hazırlıklarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sporcularımıza koronavirüsten korunmaya yönelik eğitimler verdik. İzin dönemleri içerisinde de teknik ekibimiz, oyuncularımızın beslenmeleri, dinlenmeleri ve virüsten korunma ile ilgili olarak takiplerini sürdürüyor” dedi.

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