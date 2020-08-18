Tarzınız eksik kalmasın

Türkiye’deki seçkin mağazaların ürün kataloglarında yer alan Cannetti Accesories, yaşam alanlarına tarz katıyor. Uzun bir tasarım sürecinin ardından ortaya çıkan aksesuarlar, dizi setleriyla sanat, spor ve siyasetten ünlü isimlerin evlerini de süslüyor. Yakın zamanda online satışa başladıklarını sektörün öne çıkan alışveriş siteleriyle de görüşmelerin sürdüğünü belirten markanın kurucusu Can Oral Öztürk, “Aksesuar olmayan alanlar, ev ya da işyeri farketmeksizin ıssız ve çıplak kalıyor” dedi.

- Markanız tescilli bir marka, ya tasarımlarınız? Tasarımlarınızı kim yapıyor?

Evet markamız tescilli, kuruluşumuzun en başında ilk yaptığımız işlerinden biriydi ancak tasarımlarımız ne yazık ki tescilli değil çünkü çok dinamik bir pazarda ve hızlı tüketen bir topluma hizmet veriyoruz. Söylemek istediğim şu ki aylarca veya haftalarca tasarımını ve Ar-Ge’sini olgunlaştırdığımız bir kompozisyonu pazara çıkardığımız anda sözde rekabet kaygısıyla öylesine hoyratça ve ucuzca kopyalıyorlar ki hayretler içinde kalıyoruz. Buna karşın tasarım tescil, marka, ürün koruma ve buna benzer işlemlerin takibi yasal süreci bizim konumuz için yavaş işliyor. Yaptırım gelinceye dek zaten ürünün modası ve popülaritesi kalmıyor. Tasarım genellikle ortak akılla oluşuyor, biz bunu çok önemsiyoruz. Aklımıza gelen bir temayı anında, hiç yorumlamadan tüm ekip arkadaşlarımızla ham halde paylaşıyor, gelen katkılarla biçimlendiriyoruz… Elbette genel bir tarzımız var ama ekibin tamamı bu profilde olduğundan aykırı bir durum çıkmıyor ve genellikle tamamlayıcı fikirler birbirini yakalıyor.

- Aksesuar bir kombinin tamamlayıcı parçasıyken ev aksesuarı da evin tamamlayıcı parçası. Siz ürünlerinizi en çok hangi dekorasyon tarzına yakıştırıyorsunuz?

Kesinlikle haklısınız. Aksesuar olmayan hangi alan olursa olsun ev ya da işyeri farketmeksizin öyle ıssız ve çıplak kalıyor ki. En ihtişamlı mobilyalara sahip olsanız bile eksik kalıyor. Tarzınız çok yalın, minimalist olsa da mutlaka aynı tarza uygun birkaç tamamlayıcı aksesuar gerekiyor. Bizim özellikle bir ürün tarzına yönelik çalışmamız yok, pek çok tarza uygun, geniş bir yelpaze içerisinde üretim yapabiliyoruz. Bu durum bizi biraz avantajlı kılıyor çünkü özel tasarım isteyen, hiçbir yerde bulamadığı bir ürün düşleyen çok kişi bizimle yolları kesiştiğinde çok hızlı bir çözümle düşlerine kavuşabiliyorlar.

- Televizyon ekranlarında markanızı sıklıkla görüyoruz. Bugüne kadar hangi dizilerle çalıştınız? Yeni sezon için yeni anlaşmalar yaptınız mı?

Geçtiğimiz sezona kadar çok sayıda sinema filmi ve televizyon dizisinde ürünlerimiz oldu. Genellikle yapım firmalarındaki sanat yönetmenleri sektörü çok yakından takip ettiği için bize kolaylıkla ulaşıyorlar. Bazen bize ulaşamayan yapımcılar bayilerimizden de tedarik edebiliyor. Bu çok mutlu edici; bizi trend belirleyen, farklı bir dokunuş getiren üretici olarak tanımlıyorlar, her proje başlangıcında bize mutlaka ulaşırlar. Biz de mümkün olduğunca destek veriyoruz, önümüzdeki sezona dair henüz bir anlaşmamız olmadı fakat üzerinde çalıştığımız projeler var.

Online satışı var

- Şu an hangi kanallarda satışınız var?

Türkiye genelinde, pek çok şehirde 38 bayimizin toplamda 49 satış noktası var. Bunlar gerçekten de son derece seçkin mağazalar, markalar onlarla yaptığımız iş birliğinden son derece memnunuz ve onlardan sürekli bir şeyler öğreniyoruz. En önemli geri besleme: Tüketici beklentileri. Online olarak satış sitelerinde çok yakın geçmişte başladık. N11 ve Trendyol aktif olarak devam ediyor, diğer alışveriş siteleri ile de görüşmelerimiz sürüyor. Biz biraz da yurtdışına odaklanmak istiyoruz. Paranın yurt içinde dolaşımı güzel bir şey ama asıl başarı yurtdışından ülkeye para sokmak diye düşünüyoruz.

- Ürünlerinizin gönderiminde kırılmamasına yönelik bir önleminiz, garantiniz var mı?

Çok önemli konulardan birini sordunuz. Evet, ürünlerin sağlam ve sağlıklı gönderilmesi başlangıçta çok can yakıcı oldu; çok sayıda ürünü yeniden tazmin etmek-yenilemek zorunda kaldık ama sonunda sağlıklı bir paketleme çözümü geliştirdik. Buna rağmen çok düşük bir yüzdeyle de olsa kırılmalar yaşanabiliyor. Elbette biz de gereğini yaparak yenisini-sağlamını derhal ulaştırıyoruz. O güveni ve garantiyi sağlıyoruz.

Atatürk ilham veriyor

- Ürünleriniz arasında birçok Atatürk tasviri var. Bu tasarımların sizin için anlamı nedir?

Bunun dikkatinizi çekmesi çok sevindirici. Evet, Atatürk bizim için çok ama çok değerli. Bu bizim için klişe bir sözün ötesinde iliklerimize kadar hissettiğimiz bir gerçeklik. Hangi özelliğini sayalım ki, kelimeler yetmez. Biz de ona duyduğumuz aşkı ürünlerimizle ifade etmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki Büyük Önder’in fotoğrafları kısıtlı ve biz bu fotoğrafları günümüz teknolojisiyle elimizden geldiği kadar, bazen haftalarca süren grafik çalışmasıyla temizliyor ve yeniden yorumluyoruz. Farklı efektler ve yardımcı malzemelerle Atamızı mümkün olduğunca canlı, mümkün olduğunca yanı başımızdaymış gibi hissettirmek istiyoruz. Çünkü biz onu hep öyle hissediyoruz.

- Birçok tanınmış ismin de evini süsleyen ürünleriniz için bir sergi organize etmeyi düşünüyor musunuz?

Haklısınız, çok sayıda ünlü sanatçı, sporcu, siyasetçi hatta yabancı devlet büyükleri ürünlerimize teveccüh gösterdiler. Bir sergi organizasyonu çok anlamlı olur, tümü olmasa da birçok ürünümüzü bir arada sunma olanağı verir. Öncelikli düşüncemiz, ürünlerimizden, yalnızca Atatürk konulu bir sergiyi çok isteriz. Bunu özel bir gün ya da özel bir haftada yapmak çok anlamlı bir çalışma olacaktır.

Duyguların dışavurumu

- Canetti isminin özel bir anlamı var mı?

Biz bunu düşünürken isim benzerliğine gönderme yapmamıştık. ‘Can’dan gelen anlamında gerçekte yaşadığımız ve hissettiğimiz gibi içsel bir konunun dışavurumu olarak düşünmüştük ama adıma karşılık gelen benzerlik sempatiyle karşılanıyor. Evet isim bize göre anlam yüklü ama zaten ürünlerimizin önemli bir kısmı da öyle.