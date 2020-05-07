Taş ocağı, beş yıl sonra devrede...

Belediye Başkanı Mesut Ergin, taş ocağının devreye alınmasıyla birlikte belediyenin bütçesine büyük anlamda maddi katkı sağlandığını söyledi, “Kendimize ait taş ocağımız varken, çalışmalarımızda kullandığımız malzemeleri dış piyasadan satın almak hiç de mantıklı değildi. Ocağı faaliyete almakla hem maddi hem de zamandan kazanmış olduk” dedi. Ayrıca Ayvalık halkına istihdam olanağı da sağladıklarını hatırlatan Başkan Ergin, iki aylık çalışma sonucunda ocağın aktif çalışır konuma getirildiğini duyurdu. Ergin, “Faaliyete sokulan tesiste boyutlandırılan beş agrega türü üretilmekte. Üretimi yapılan malzemeler altyapı ve üstyapı çalışmalarında kullanılıyor. Ayrıca beton santralleri ve beton parke üreticileri de ihtiyaç duydukları agrega malzemesini tesisten temin edebilir” diye konuştu. Taş ocağı, tam kapasiteyle çalıştığında günlük 800 ton beş farklı malzeme üretiyor.