Taş ocağı projesi iptal

Kalker ocakları ve kırım eleme tesisi projesinin yapılmaması uygun görmeyen mahalle sakinleri, durumu mahalle muhtarı Barış Özcan’la birlikte AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar’a iletti. Kırkpınar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle görüştü ve kararın durdurulmasını sağladı. Halkın sorunlarıyla yakından ilgilenmeye çalıştıklarını belirten Kırkpınar, “Muhtarımız durumu anlatınca gerekli girişimlerde bulunup kararın durdurulmasını sağladık. Talep ve istekleri her zaman dikkate alıyoruz” dedi.