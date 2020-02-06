BİST 122.3210,15EURO6,580,07USD5,990,08ALTIN299,500,16
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Taş ocağı projesi iptal
    ABONE OL
    06.02.2020 - 00:34 |

    Taş ocağı projesi iptal

    Kemalpaşa’nın Yukarı Yenmiş Mahallesi’nde yapılacak olan taş ocağı projesi iptal edildi.

    Taş ocağı projesi iptal

    Kalker ocakları ve kırım eleme tesisi projesinin yapılmaması uygun görmeyen mahalle sakinleri, durumu mahalle muhtarı Barış Özcan’la birlikte AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar’a iletti. Kırkpınar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle görüştü ve kararın durdurulmasını sağladı. Halkın sorunlarıyla yakından ilgilenmeye çalıştıklarını belirten Kırkpınar, “Muhtarımız durumu anlatınca gerekli girişimlerde bulunup kararın durdurulmasını sağladık. Talep ve istekleri her zaman dikkate alıyoruz” dedi.

    Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.
    daha fazla video için
    Berberden gözü kapalı tıraş şovOsmaniye’nin Kadirli ilçesinde 20 yıllık berber Mehmet İşçan’a müşterileri gözü kapalı tıraş yaptırmak için geliyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Zemheri 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zemheri 4. son bölümde Firuze'nin kim olduğu ortaya çıktı ve...

    Zemheri 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zemheri 4. son bölümde Firuze'nin kim olduğu ortaya çıktı ve...

    Dev proje gün sayıyor!

    Dev proje gün sayıyor!

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yapmayan yanar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yapmayan yanar...

    İsrail'de askerlik gerilimi!

    İsrail'de askerlik gerilimi!

    Sıradaki Haber