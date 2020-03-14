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    HaberlerEge Haberleri ‘Tasarım-konfor önemli unsurlar’
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    14.03.2020 - 00:49 |

    ‘Tasarım-konfor önemli unsurlar’

    Bahçe mobilyaları sektöründe 10 yıldır hizmet verdiklerini belirten Başterziler Grup Yönetim Kurulu Üyesi Emre Başterzi, Vitello Garden Concept markasıyla tasarım ve konforu bir arada sunduklarını söyledi.

    ‘Tasarım-konfor önemli unsurlar’

    Yurtdışında modern tesislerde üretim yaptırarak dış mekân pazarında kısa sürede önemli bir pay elde ettiklerini dile getiren Başterzi, “Trendleri yakından takip ediyor ve onlara yeniden yön veriyoruz. Dış mekânda konfor ve şıklığı yansıtan tasarımlara sahip Vitello bahçe mobilyaları, 2020 ilkbahar-yaz sezonuna iddialı bir giriş yapıyor. Tasarım ekibimiz, yeni sezonda özellikle ahşap, metal, kumaş, ip gibi farklı materyalleri harmanlayarak modern, vintage ve casual seriler yarattı. Vitello olarak Türkiye’ye getirdiğimiz yeni markalarla da ürün gamını genişletiyoruz. Dünya markalarını da bahçe tutkunlarıyla buluşturuyoruz” diye konuştu.

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