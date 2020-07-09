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    HaberlerEge Haberleri Tasarımlar dijital podyumda
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    09.07.2020 - 00:02 |

    Tasarımlar dijital podyumda

    Tasarımlar dijital podyumda

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi son sınıf öğrencileri, Kovid-19 önlemleri nedeniyle ‘New D’ temasıyla hazırladıkları mezuniyet sergi ve defilesini dijital ortamda sergileyecek. Etkinlik, fakülte ve fakülteye bağlı bölümlerin sosyal medya hesaplarından 13 Temmuz saat 20.00’de yayınlanacak. İlk kez sanal ortamda gerçekleştirilecek defilenin ardından Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık ile Tekstil ve Moda Tasarımı öğrencilerinin tasarımlarında oluşan dijital katalogdaki mezuniyet projeleri çevrimiçi olarak ziyaret edilebilecek.

    Küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandMardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
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