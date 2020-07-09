Tasarımlar dijital podyumda

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi son sınıf öğrencileri, Kovid-19 önlemleri nedeniyle ‘New D’ temasıyla hazırladıkları mezuniyet sergi ve defilesini dijital ortamda sergileyecek. Etkinlik, fakülte ve fakülteye bağlı bölümlerin sosyal medya hesaplarından 13 Temmuz saat 20.00’de yayınlanacak. İlk kez sanal ortamda gerçekleştirilecek defilenin ardından Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık ile Tekstil ve Moda Tasarımı öğrencilerinin tasarımlarında oluşan dijital katalogdaki mezuniyet projeleri çevrimiçi olarak ziyaret edilebilecek.