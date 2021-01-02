Tasarruf için altın öneriler

Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, pandeminin en çok etkisini hissettirdiği noktaların başında gelen ekonomide, tüketim-tasarruf dengesinin nasıl korunacağını hakkında önerilerde bulundu. 2021 yılının analistler için tahmin edilmesi güç bir yıl olduğunu belirten Kahraman, “Öncelikle cebinizde olmayan parayı harcamaktan kaçının ve kredi kartlarını bilinçli kullanın” dedi. Kredi kartı kullanımıyla ilgili hala bilinmeyenler olduğunu ifade eden Kahraman, şöyle konuştu:

Yanlış bilinenler

“Yapılan asgari ödeme, kredi kartının kullanıma açık kalması için belirlenen bir tutardır. Kredi kartından nakit çekim durumunda ise, işlem başına nakit çekim ücreti alınacak olup nakit tutarına ödeme yapılana dek günlük bazda faiz işler. Nakit ihtiyacı için çekilen ferdi destek kredilerinin de taşıt kredisi gibi odak kredilerden daha yüksek faizlendiği unutulmamalı.”

Yatırım fonu önerisi

Birikim yöntemleri hakkında da bilgi veren Kahraman, “Altın, her ne kadar yıl sonuna yakın sert düşüş gösterse de geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 58 ile yatırımcısının yüzünü güldürdü. Ancak 2021 yılı için agresif bir yükseliş beklenmiyor. 2021 sonunda gram altının 500 liraya ulaşması güç görünüyor. Bir diğer kıymetli maden gümüş, altına göre daha iyi bir getiri sağlayacak. Küçük birikimlerimizi değerlendirebileceğimiz dönemsel faiz getiren mevduat hesapları, yatırım fonları gibi yatırım araçları da var. Her fonu, bir sepet gibi düşünebiliriz. İçeriklerinde barındırdıkları yatırım araçlarına göre getiri ve risk oranları değişen fonlar var. Pay adedi olarak günlük bazda bile alım- satıma imkan vermesi açısından, elimize geçen ufak meblağlarla birikim yapmamıza ve aynı şekilde ihtiyacımız kadar pay adedini bozup nakde çevirme imkanı sağlaması açısından etkin bir araç. Bankaların farklı isimlerle arz ettikleri fonlar arasında, likit fonları bunlardan en bilineni” diye konuştu.