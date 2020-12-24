Tasarrufta birinci!

Göreve gelir gelmez ‘Sürdürülebilir Kentsel Gelişme’ ağına katılarak birçok projeyi hayata Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kurum içinde de önemli adımlar atıyor. Belediye hizmet binalarında kullanılmak üzere alınan 68 adet susuz pisuvar, 83 adet sensörlü musluk ve 134 adet klozette gerçekleştirdiği tasarruf eylemleri ile 2020’de toplam 40 bin 330 ton su tasarrufunda bulunuldu. Yeryüzündeki tüm canlıların yaşamlarını devam ettirebilmesi için suya muhtaç olduğunu ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “Barajlarımızın doluluk oranlarındaki düşüş kaygı verici boyutlara ulaşmış durumda. Çiğli Belediyesi olarak, sürdürülebilirlik çalışmalarımız çerçevesinde belli başlı tasarruf adımları attık. Umarım bu çalışmalarımız diğer kuruluşlara da örnek olur ve ihtiyaç duyduğumuz tasarruf oranlarını çok daha yukarılara çekeriz” dedi.