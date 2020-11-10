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    HaberlerEge Haberleri Taşıma ücretleri sabitlendi
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    10.11.2020 - 00:04 |

    Taşıma ücretleri sabitlendi

    Taşıma ücretleri sabitlendi

    İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, alınan kararla taşınma ücretlerinin sabitlendiğini belirtti, “İzmir Esnaf Odamız, aldığı kararla deprem boyunca taşınma ücretlerini hem normalin altında bir rayice bağladı hem de gözetim altında saatlik taşınmaları yarı fiyata indirdi” dedi. Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tam bir birlik ve dayanışma ruhuyla depremzede hemşehrilerimizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. İzmir Esnaf Odamız, aldığı kararla deprem boyunca taşınma ücretlerini hem normalin altında bir rayice bağladı hem de gözetim altında saatlik taşınmaları yarı fiyata indirdi” dedi. Merkezde bulunan hasarlı binalarda geçerli taşınma ücretleri 1+1 dairelerde 1200, 2+1 dairelerde 1500 ve 3+1 dairelerde 2000 lira olarak belirlendi.

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