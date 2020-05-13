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    13.05.2020 - 07:00 | | DHA

    Taşımacılıkta fırsatçılık

    ŞEHİRLER arası otobüs seferlerinde kısıtlamaya gidilmesi, fırsatçıların ortaya çıkmasına neden oldu.

    Taşımacılıkta fırsatçılık

    ŞEHİRLER arası otobüs seferlerinde kısıtlamaya gidilmesi, fırsatçıların ortaya çıkmasına neden oldu. Bilet fiyatının iki ya da üç katı bedeller isteyen korsan taşımacıların, İzmir’den Van’a neredeyse bin liraya yolcu taşıdıkları belirtildi. Otobüs firması yetkilisi Şener Çokyücen, “Bakanlığın genelgesine göre, belirli kentlere, koltuklarımızın yarısı dolu olarak günde bir yada iki sefer yapabiliyoruz. Bilet bulamayan yolcuyu takip edip mağduriyetinden faydalananlar, yüksek fiyatlarla taşımacılık yapıyor” dedi. l

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