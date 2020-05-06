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    HaberlerEge Haberleri Taşkınlara karşı önlemler alınıyor
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    06.05.2020 - 07:00 |

    Taşkınlara karşı önlemler alınıyor

    Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Benlieli Mahallesi’nde 1200 metrelik derede temizlik çalışması yürüttü.

    Taşkınlara karşı önlemler alınıyor

    Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Benlieli Mahallesi’nde 1200 metrelik derede temizlik çalışması yürüttü. Temizlik çalışmaları, özellikle dere yataklarında meydana gelebilecek debi yükselmeleri sonucunda oluşabilecek taşkınları önleme amacıyla yapılıyor. Benlieli Mahalle Muhtarı Ahmet Yılmaz, “MASKİ ekipleri, canla başla çalıştı” dedi.

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